«Коллекция посвящена домику детской мечты и его обитателям»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой коллекции южнокорейского бренда, соединившей в тебе тренд на экологичность и винтажный дух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wandu Фото: Wandu

Не знаю как вы, а лично я, как и многие специалисты, считаю, что Южная Корея сейчас задает тон во многих областях. Корейцы преуспели в разных сферах от современного искусства и гастрономии до телесериалов и моды. Везде есть что-то интересное. И в области детской одежды корейцы тоже успели сказать свое слово.

Казалось бы, что нового можно придумать в одежде для маленьких детей от нуля до восьми лет. Но мультибренду wandu, а точнее дизайнерам его линии BeneBene, это удалось. К новому сезону вышла коллекция «Кукольный домик», посвященная, как понятно из названия, домику детской мечты и его обитателям. Все вещи приглушенных тонов, что для детской коллекции редкость. Тут вообще нет ничего яркого и кричащего, а еще нет никакой синтетики — строго натуральные ткани. И будто бы все это не новость: есть и пугающая меня тенденция «бежевых мам», и общая мода на экологичность и так далее. Но, к сожалению, очень часто такие эковещи приглушенных цветов ужасно скучны. А вот «Кукольный домик» совсем нет. За счет каких-то деталей, милых аксессуаров и винтажного духа 1930-х годов. Дети в этой одежде выглядят совершенно очаровательно, хоть тематическую фотосъемку делай. В общем, молодцы корейцы.

Анна Минакова