В Крыму ожидается снижение сбора винограда и овощей на 18%

Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк сообщил о значительном влиянии неблагоприятных погодных условий на урожай плодовых культур, винограда и овощей открытого грунта в регионе. По предварительным данным, в 2025 году валовой сбор винограда и овощей может сократиться до 18% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Аномальные температурные колебания, зафиксированные весной, оказали негативное воздействие на сельхозкультуры. В марте температура воздуха в отдельных районах полуострова поднималась до +28 градусов, в апреле последовало резкое понижение местами до –9 градусов. По словам министра, это повлияло на физиологическое состояние растений, особенно в критический период формирования соцветий у плодовых деревьев и винограда.

В ходе актирования садов специалистами установлено, что пострадали около 3190 га плодовых насаждений, в том числе 1,3 тыс. га яблонь. Потери виноградников оцениваются более чем в 3 тыс. га. Наибольший ущерб зафиксирован в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах. В частности, в Белогорском районе повреждено около 120 га виноградных насаждений, в Симферопольском — 500 га.

Денис Кратюк подчеркнул, что окончательные объемы потерь будут уточняться после завершения оценки. Тем не менее по всем категориям хозяйств уже прогнозируется снижение сбора винограда на 15–18%, а овощей открытого грунта — на уровне 18%.

Богдан Кобец