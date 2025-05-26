Суд все расставит по торговым местам

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) пересмотрел дело о деприватизации рынка на улице Ворошилова, 37 в Горячем Ключе (Старый рынок), принадлежащего ООО «Рынок». Спор был инициирован местной предпринимательницей Ириной Москаленко, владелицей расположенного на его территории торгового павильона. При первоначальном рассмотрении дела ей удалось добиться отмены решения о приватизации муниципального рынка. Однако кассационный суд нашел в деле недочеты и велел заново изучить его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При повторном рассмотрении кубанский арбитраж пришел к выводу о нарушениях при регистрации прав на павильон бизнесменки и принял решение об аннулировании ее прав.

Ирина Москаленко является собственницей торгового павильона площадью 19 кв. м, расположенного на территории рынка. Она — не первая владелица объекта. Прежние хозяева зарегистрировали на него права собственности как на недвижимое имущество. Но потом встал вопрос о правах на землю под ним (площадь 39 кв.м).

Тогда предпринимательница заявила, что приватизация прошла неправильно, и местные власти в 2010 году продали ООО «Рынок» весь муниципальный массив на 0,4 га вместе с относящимся к ее павильону участком. Администрация рынока, в свою очередь, заявляя встречный иск, указала на то, что недействительной является государственная регистрация права собственности на торговый павильон истицы в связи с тем, что ее объект — не капитальный.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рынок» зарегистрировано в 1995 году. Владельцем является Мухаммед Сохов. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2024 году показала прибыль в 20 млн руб.

Поначалу позиция владелицы магазина нашла понимание в судах. Эксперт признал ее павильон недвижимым имуществом.Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратил внимание на противоречивость экспертного заключения, которое, с одной стороны, квалифицировало павильон как недвижимость, с другой, указывало, что он может быть перемещен без нанесения ему несоразмерного ущерба. Закон к недвижимым вещам относит все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

Также суд обратил внимание на то, что местные власти, предоставляя участок для возведения торгового павильона в 2004 году еще на муниципальном рынке, разрешили не строительство, а установку павильона. Выдавая это разрешение, они даже взяли с первого владельца объекта обязательство провести переустановку павильона, в случае если это будет необходимо для ремонта линии связи. То есть предполагается, что спорный павильон возможно перенести в иное место без нанесения несоразмерного ущерба, что говорит о его некапитальности.

«В силу указанных обстоятельств суд приходит к выводу, что торговый павильон не является объектом капитального строительства, при этом указанный объект возведен в отсутствие разрешительной документации на строительство. На основании изложенного суд приходит к выводу, что исковые требования предпринимателя не обоснованны и не подлежат удовлетворению, при этом встречные исковые требования общества следует удовлетворить»,— говорится в решении АС Кубани.

Михаил Волкодав