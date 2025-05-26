Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как меняется средняя площадь квартир в городах-миллионниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Стоимость квадратного метра, общая стоимость лота и его площадь — эти три фактора неразрывно связаны друг с другом. Чем дороже метр в среднем в сегменте первичного жилья, тем мельче нарезка в новостройках, так девелоперы снижают стоимость сделки. Конечно, делают продуманные и эргономичные планировки, и клиенты за лишние метры таким образом не переплачивают. Но все же квартиры становятся менее просторными. Этот тренд затронул почти все города-миллионники в стране.

По данным специалистов платформы bnMAP.pro, Самара — лидер среди 16 городов-миллионников по средней площади квартир в новостройках: показатель достиг почти 56,5 кв. м, совсем немного, но все же на десятые процента больше, чем год назад. Этот город удерживает первую позицию в рейтинге уже несколько месяцев. Второе место у Красноярска и Челябинска, у них одинаковые показатели: средняя площадь лотов в новостройках этих городов чуть более 53 «квадратов». Столица заняла третье место со средней площадью первичного жилья чуть менее 51,5 кв. м. За год квартиры и апартаменты всех сегментов в Москве стали более компактными на 1,5%. Но они все равно просторней, чем в Санкт-Петербурге: здесь средняя площадь квартир в новостройках — 42 «квадрата», это минус 3,5% за год. Всего в 12 из 16 исследованных городов средняя площадь лотов в новостройках за год уменьшилась. Эксперты полагают, что отчасти это может быть связано с общим спросом на более дешевое жилье, значит, и на более компактные лоты.

Светлана Бардина