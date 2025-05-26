Кондиционеры разогревают продажи

В Москву вернулась аномально жаркая погода. В воскресенье, 25 мая температура воздуха в столице поднималась до +30. В МЧС Москвы объявляли оранжевый уровень погодной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Жара в столичном регионе может продлиться до конца месяца, говорит сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков: «На северо-западе над Балтикой стоит циклон, а над Волгой — антициклон. И они качают теплый воздух из тропиков, который будет поступать до конца месяца. Поток пока устойчивый, поэтому дневные температуры будут в пределах +23…+27. В центре Москвы может доходить даже до +30. Ночью +10… +15. 27 и 28 мая, скорее всего, без осадков. 29 и 30 мая возможен небольшой дождь. А дальше будем уточнять. Но в целом температура высокая и соответствует концу июня».

На этом фоне у россиян вырос спрос на кондиционеры. А цены на их покупку и установку поднялись в среднем на 3-5 тыс. руб. по сравнению с летом 2024-го, говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка. По их словам, бизнес вынужден пойти на такие меры из-за большого числа заказов. “Ъ FM” под видом клиента обзвонил столичные компании по продаже кондиционеров и узнал, сколько сейчас они просят за свои услуги:

«В среднем кондиционер стоит 25 тыс. руб. и выше. Очередь скапливается уже пару дней. Пока на этой неделе есть свободные окошки, можно успеть записаться. Дальше будет сложнее. Цены везде растут, соответственно, у нас тоже. До 1 июня они не поменяются, а дальше посмотрим». «Если это инверторная система, то можно уложиться в 30 тыс. руб. и подобрать бесшумную установку. Монтаж — где-то в районе 20 тыс. руб. Нужно смотреть, высокие ли у вас окна, нужна ли лестница, где будет стоять корзина, с какой стороны разместится наружный блок. И какой дом, это тоже немаловажно. Вот эти детали влияют на стоимость». «Самый простой кондиционер будет стоить 29 тыс. руб. С обычными функциями. Цены уже растут. У нас появятся очереди на запись на монтаж. Сейчас жарко, все бронируют. Стоимость монтажных работ составляет 16 тыс. руб., если, например, навеска внешнего блока будет сделана из окна».

На маркетплейсах цены на кондиционеры начинаются от 12 тыс. руб. за самые дешевые модели. При этом за некоторые премиальные варианты могут просить вплоть до сотен тысяч рублей, говорит гендиректор компании Boris HVAC Борис Седелкин. По его словам, прежде всего, речь идет о японских Daikin и Hitachi: «Некоторые бренды официально покинули наш рынок. Но опять же параллельный импорт позволяет привезти их, возможно, чуть дороже, чем это было ранее. Те клиенты, которым необходимо это оборудование, готовы платить и оверпрайс. У фирм, условно, если это какая-то крупная компания, которая занимается установкой кондиционеров, то у них цены могут расти к сезону на 10-15%. Если мы говорим о каких-то шабашниках, которые залетают на рынок подработать летом, то это зависит исключительно от их жадности — и на 50%, и на 100%.

На что еще растет спрос, помимо кондиционеров? Очень многие покупают приточные установки, которые очищают и греют воздух. Потребитель находится в погоне за качеством жизни, хочет создавать дома зону комфорта, уюта. Они смотрят в сторону чистого воздуха дома, чтобы не открывать окно, не слушать звуки с автомобильных дорог, не глотать пыль, которая летит через окно».

Прошлым летом температура воздуха достигала +40. Тогда объем продаж кондиционеров вырос в среднем в два раза, отмечали собеседники “Ъ FM”. По их данным, лидерами по спросу среди регионов стали Повожолье и Центральная Россия.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов, Никита Путятин