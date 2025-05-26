Суд признал анапскую СК «Контраст» банкротом по заявлению Сбербанка

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) ООО «Строительная компания "Контраст"» по заявлению ПАО «Сбербанк». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, сумма задолженности ООО «СК "Контраст"» перед кредиторами составляет 8,6 млн руб. Анализ финансового состояния показал отсутствие реальных перспектив погашения долгов, что подтвердило наличие признаков преднамеренного банкротства.

Суд, изучив доводы сторон и представленные материалы, пришел к выводу об обоснованности требований заявителя и отсутствии оснований для прекращения дела. В результате было принято решение о признании ООО «СК "Контраст"» банкротом и открытии в отношении компании конкурсного производства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительная компания "Контраст"» зарегистрировано в декабре 2022 года в городе Анапа Краснодарского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, а также розничная торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Бенефициаром является Лилия Сидорова. По итогам 2023 года выручка общества составила 5 млн руб., убыток — 2,7 млн руб.

Суд утвердил конкурсным управляющим Ксению Бринько. Следующее судебное заседание назначено на 18 ноября 2025 года.

Полномочия руководителя и других органов управления компании прекращены. Руководитель должника Александра Пилюгина обязана в течение трех дней передать управляющему бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности.

Богдан Кобец