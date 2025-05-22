Из Ростовской области мазутный песок отправят обратно в Краснодарский край

Мазутный песок с полигона в Семикаракорском районе отправят обратно в Краснодарский край, сообщили в правительстве региона. Соглашение на вывоз загрязненного песка на кубанский полигон заключила компания «Южный город»,

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Первые 200 т песка вывезут уже в понедельник, 26 мая. «Планируем весь процесс завершить в течение двух недель», — подчеркнули в правительстве.

Ранее «Ъ–Ростов» писал, что состояние полигона в Семикаракорском районе, куда в январе из Краснодарского края было завезено 1,8 тыс. т песка, содержащего мазут, находится под контролем природоохранных ведомств.

Наталья Белоштейн