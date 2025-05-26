Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что повлияло на результаты продаж Christie's, Sotheby`s и Phillips.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Прошла большая аукционная неделя в Нью-Йорке, в рамках которой выступили все три англоговорящих лидера мирового арт-рынка: Christie's, Sotheby`s и Phillips. Как считают некоторые эксперты, в совокупности торги не оправдали даже самых скромных ожиданий. Дома первоначально оценили общий объем продаж на вечерних торгах недели в $1,2-1,6 млрд, однако в совокупности все распродажи принесли чуть более $1 млрд, включая премии покупателей. Общая сумма снизилась с $1,4 млрд за ту же неделю в прошлом году и с $1,8 млрд — в 2022-м. На результаты повлияло падение стоимости самых дорогих работ и исчезновение молодых художников, которые доминировали на рынке в последние годы.

В этом месяце 10 лучших произведений искусства, проданных в трех домах, принесли в общей сложности $278,6 млн с учетом сборов во главе с картиной Пита Мондриана 1922 года «Композиция с большой красной плоскостью, голубовато-серым, желтым, черным и синим»; это полотно ушло за $47,6 млн. Эксперты напоминают, что в мае 2024 года десять лучших лотов принесли $312,4 млн, в 2023-м эта цифра составила $403,3 млн. Наконец, в сравнении с 2022-м общая сумма десяти лучших лотов упала сразу на 63% — тогда эквивалентные работы принесли $759,2 млн.

Отмечают, что после периода сильного акцента на категории «ультрасовременное искусство» интерес к начинающим и молодым художникам в значительной степени исчез. На Phillips, традиционно самом агрессивном в этой сфере, 4 из 36 работ, представленных на его вечерних торгах, были написаны художниками моложе 45 лет: Ю Нисимура, Илана Савди, Даниэль Маккинни и Адам Пендлтон. На эквивалентных торгах 2021 года таких было восемь. На современных вечерних торгах Sotheby's было включено всего четыре художника моложе 45 лет по сравнению с семью — в мае 2021 года. Ни один из живописцев моложе 45 лет, которые появлялись на вечерних торгах обоих домов четыре года назад, не вернулся в этом сезоне. Продолжим рассказ о неудачах мирового аукционного рынка.

Дмитрий Буткевич