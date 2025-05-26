На Кубани в I квартале 2025 года средний размер взятки вырос на 64%

Средний размер взятки в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года составил 851 тыс. руб., что на 64% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года, когда сумма равнялась 516 тыс. руб. Об этом сообщает «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу кубанской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые три месяца текущего года в регионе зафиксировали 122 нарушения антикоррупционного законодательства. Материальный ущерб от коррупционных деяний превысил 98 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что прокуратура Краснодарского края в 2024 году выявила более 4,2 тыс. нарушений закона в сфере противодействия коррупции. В ходе проверки имущественных деклараций выяснилось, что 1,3 тыс. чиновников скрыли доходы на сумму 556 млн руб., 240 объектов недвижимости, 37 транспортных средств и 4,5 тыс. банковских счетов.

Вместе с тем ущерб от экономических преступлений на Кубани в первом квартале 2025 года достиг 1,4 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко