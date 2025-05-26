Теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Roland Garros
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла болгарку Викторию Томову в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:1. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Вероника Кудерметова занимает 46-е место, Виктория Томова — 64-е.
Соперницей россиянки по следующему кругу станет победительница матча между чешкой Барборой Крейчиковой и немкой Татьяной Марией.
Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей победительницей в одиночном женском разряде является польская теннисистка Ига Швентек.