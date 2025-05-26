Врио главы белгородского Грайворонского округа назначен Дмитрий Панков

Исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Панков. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, господин Панков приступит к работе «после соблюдения всех юридических процедур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Личная страница Дмитрия Панкова во Вконтакте Фото: Личная страница Дмитрия Панкова во Вконтакте

Он сменит на должности Геннадия Бондарева, об отставке которого губернатор сообщил утром. Господин Бондарев возглавлял Грайворонский округ с марта 2017 года. Сведений о причинах его ухода с поста нет.

Дмитрий Панков был участником федеральной программы «Школа мэров». В январе 2024 года стал главой Яснозоренского сельского поселения. В сентябре был ранен при обстреле села Черемошное Белгородского района, тогда в общей сложности пострадали 12 человек.