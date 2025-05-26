Гладков заявил об отставке главы Грайворонского округа Бондарева

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отставке Геннадия Бондарева с поста главы администрации Грайворонского городского округа. Причины ухода губернатор не уточнил.

«Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Геннадий Бондарев возглавлял администрацию округа с марта 2017 года. До этого работал заместителем гендиректора энергосбытовой компании. Грайворонский округ расположен на границе с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

Перед отставкой господина Бондарева губернатор Вячеслав Гладков побывал в нескольких селах округа, где встретился с местными жителями и раскритиковал местные власти за слабое реагирование на сложную ситуацию.

В частности, господин Гладков отметил, что жители села Мокрая Орловка чувствуют себя брошенными после закрытия местной администрации по решению Геннадия Бондарева. «Это приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населенных пунктах. Плохая работа с населением, и поэтому жители начинают нервничать»,— написал губернатор. Ранее в регионе сменились руководители Шебекинского, Краснояружского и Белгородского районов.