Ростовские общественники негативно оценили участок для компенсации части Кумженской рощи

Споры вокруг строительства автодорожной магистрали Западная хорда в Ростове продолжаются несколько лет. Уничтожение деревьев Кумженской рощи может нанести значительный ущерб флоре и фауне городской природной зоны, считают общественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Активистка движения «ГорЛесНадзор» Мария Мазурок поделилась в разговоре с «Ъ-Ростов» своим мнением о качестве участка, выбранного под компенсационную посадку деревьев.

«Роща на Левом берегу Ростова — одно из немногих зеленых пространств города. Вырубить 5% деревьев - значит подвергнуть опасности произрастающие здесь краснокнижные растения и деревья. В фауне р. Мертвый Донец обитают редкие животные, включая выхухоль и журавля-красавку, существование которых также оказалось под угрозой из-за антропогенного воздействия. В 2021 году муниципальные власти обещали благоустроить территорию и предоставить ей охранный статус, но обязательства остались невыполненными»,— рассказала госпожа Мазурок в беседе с «Ъ-Ростов».

По мнению Марии Мазурок, участок, выбранный городской администрацией для компенсационной высадки деревьев, не соответствует нормативам: его площадь составляет 3,61 га вместо необходимых 4,66 га (на 30% меньше требуемого размера), отличается по рельефу и расположению. Это подтверждают независимые обследования привлеченных экспертов.

«Участок для компенсационной высадки находится в отдаленном месте, между двумя железнодорожными путями, что создает трудности для доступа. Вопросы по технологии высадки деревьев и последующему уходу за ними также остаются открытыми. На территории городских лесов вырубят 800, а высадят на 30% больше — около 1000 штук деревьев. Как на отдаленном участке будут осуществляться полив и уход за молодыми саженцами, выживут ли они? Вопросов много, так же как и до сих пор не понятно, почему на общественных слушаниях были отвергнуты три альтернативных проекта, исключающих вырубку зеленых насаждений»,— резюмировала общественница в разговоре с «Ъ-Ростов».

Ранее «Ъ-Ростов» рассказывал о том, что суд отклонил иск горожан против строительства дороги «Западная хорда».

Валентина Любашенко