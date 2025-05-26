Водолазы нашли тело утонувшего в Кировграде мальчика

В Верхнетагильском пруду в Кировграде (Свердловская область) водолазы нашли тело утонувшего 14-летнего мальчика, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

По данным старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, СКР по Свердловской области организовал проверку после гибели 14-летнего подростка на Верхнетагильском пруду. Инцидент произошел 25 мая: по одной из версий, у мальчика с друзьями произошел спор, кто лучше умеет плавать. Он спрыгнул в воду с моста, вынырнул, но его стало уносить течением, в итоге мальчика скрыло под водой.

Ирина Пичурина