В Германии вынесены первые персональные приговоры по дизельгейту

Брауншвейгский региональный уголовный суд вынес приговоры четверым бывшим топ-менеджерам Volkswagen (VW) по делу о сокрытии вредных выбросов дизельных автомобилей, завершив почти четырехлетнее разбирательство. Как сообщает Handelsblatt, самый большой срок получил бывший глава отдела разработки дизельных двигателей Йенс Хадлер — четыре с половиной года лишения свободы.

Бывший глава отдела приводных технологий Ханно Йельден приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Еще двое бывших топ-менеджеров получили условные сроки: экс-директор по развитию Хайнц-Якоб Нойсер, самый высокопоставленный из этой группы осужденных,— один год и три месяца, экс-глава одного из отделов Д. — один год и десять месяцев. Суд счел доказанной вину ответчиков в том, что они знали о многолетнем манипулировании данными по миллионам дизельных двигателей автомобилей VW и либо помогали разрабатывать устройство, помогающие исказить данные о выбросах, либо не вмешивались в разработку и манипулирование. Бывший глава Volkswagen Group Мартин Винтеркорн также должен был получить приговор вместе с этой группой своих бывших подчиненных. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем вынесение приговора для 78-летнего бизнесмена было отложено на неопределенный срок. Всего суд должен вынести приговоры 31 ответчику.

Дизельгейт — скандал, начавшийся в 2015 году, когда концерн Volkswagen обвинили в США в сокрытии уровня вредных выбросов автомобилей. В дизельных автомобилях, произведенных компанией, было установлено ПО, скрывающее реальный уровень выброса вредных веществ. Впоследствии в том же обвинили и многих других автопроизводителей, в разных странах им были назначены многомиллиардные штрафы. Только VW в общей сложности заплатил в связи с дизельгейтом €32 млрд.

Алена Миклашевская