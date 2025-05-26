Семья из Ростова восстанавливается после атаки БПЛА на Новороссийск

Житель Ростова-на-Дону поделился подробностями первых минут после атаки беспилотника на Новороссийск, произошедшей в ночь на 3 мая 2024 года. Мужчину засыпало обломками, но ему удалось выбраться самостоятельно, сообщает «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

По его словам, после взрыва он не потерял сознание и начал двигаться через пять-десять минут. «Был засыпан обломками. Когда встал, увидел, что супруга лежит в тяжелом состоянии. Она пыталась двигаться, встать, я ее успокоил и попросил полежать. У меня один глаз не видел, второй видел мутно»,— рассказал пострадавший.

В момент происшествия в квартире находились двое детей — старшая дочь и младший сын. Мужчина обнаружил сына рядом с собой и успокоил его. Дочь, которую он не смог найти сразу, уже находилась у соседей. Позже сосед увел и сына, а глава семьи остался с супругой дожидаться спасателей, прибывших, по его ощущениям, через 10-15 минут.

Сейчас супруга пострадавшего по-прежнему находится в реанимации в Краснодаре в тяжелом состоянии. Дети вернулись в Ростов и чувствуют себя хорошо. Сам мужчина, представившийся Романом, пока остается в больнице Краснодара.

«Состояние нормальное, раны заживают. Левый глаз не видит, правое ухо с разорванной барабанной перепонкой. Восстановлением буду заниматься уже в Ростове»,— сообщил он.

Роман высоко оценил работу краснодарских медиков, отметив заботу, квалификацию врачей и современное оборудование. О пребывании в новороссийской больнице у него остались смутные воспоминания, но он уверен, что и там помощь оказывалась качественно.

По словам пострадавшего, 22-23 мая представители социальной защиты Ростова связывались с его родственниками по вопросу возможного выделения материальной помощи. От властей Краснодарского края предложений финансовой поддержки пока не поступало.

В результате атаки БПЛА 3 мая в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома, повреждены более 95 квартир, пятеро человек получили ранения. Наибольшие разрушения произошли в жилом комплексе "Аврора" и доме на улице Суворовской. Власти Новороссийска увеличили суммы выплат пострадавшим.

Анна Гречко