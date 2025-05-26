Эрик тен Хаг стал главным тренером футбольного клуба «Байер»

Нидерландец Эрик тен Хаг возглавил леверкузенский футбольный клуб «Байер», сообщает пресс-служба команды. Контракт с ним рассчитан до июня 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Ранее «Байер» тренировал испанец Хаби Алонсо. В прошлом году под его руководством команда впервые в истории выиграла чемпионат и Суперкубок Германии, во второй раз в истории и впервые за 31 год — Кубок страны. Также «Байер» дошел до финала Лиги Европы, где оборвалась его беспроигрышная серия из 51 матча. По завершении этого сезона Алонсо покинул команду и возглавил мадридский «Реал».

Последним местом работы Эрика тен Хага был английский «Манчестер Юнайтед», он тренировал команду с 2022 по 2024 годы. Под его руководством клуб завоевал Кубок Англии (2024) и Кубок лиги (2023).

Ранее тен Хаг возглавлял амстердамский «Аякс» (2017–2022). За это время команда трижды становилась чемпионом Нидерландов, два раза выигрывала Кубок страны, а также стала обладателем Суперкубка Нидерландов. В сезоне-2018/2019 «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил английскому «Тоттенхему».

Таисия Орлова