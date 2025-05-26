Охрана детского сада в Казани задержала проникшего на территорию мужчину с ножом

На территории одного из детских садов на ул. Короленко в Казани проник неадекватный мужчина с ножом с признаками наркотического опьянения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудник охраны задержал 18-летнего молодого человека, вооруженного перочинным ножом. Родители и охранник вызвали полицию. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее в Зеленодольске сотрудники Росгвардии Татарстана задержали мужчину за нападение с ножом на сожительницу.

Диана Соловьёва