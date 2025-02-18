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В Зеленодольске задержали судимого мужчину за нападение с ножом на сожительницу

В Зеленодольске росгвардейцы задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Инцидент произошел около 19:00 в комнате общежития на ул. Чапаева. По словам потерпевшей, конфликт произошел во время совместного распития алкогольных напитков. Мужчина и женщина поссорились, задержанный дважды ударил женщину ножом в спину.

Обвиняемый заявил, что женщина также нанесла ему незначительное колото-резаное ранение в спину. Об этом свидетельствовали следы на его теле. Оба сожителя в прошлом имели судимости.

Сотрудники Росгвардии помогли медикам сопроводить потерпевшую до машины скорой помощи. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Диана Соловьёва

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