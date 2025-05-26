В Самаре суд перешел к прениям по делу ОПС «Индейцы»

Прения по уголовному делу организованного преступного сообщества «Индейцы» из Новокуйбышевска стартовали в Самарском областном суде. Заседание проходит в понедельник, 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На прениях адвокаты и прокуратура озвучат свою позицию. Представитель гособвинения должен будет запросить наказание для обвиняемых.

После этого подсудимые произнесут последнее слово. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

В преступлениях обвиняются шесть человек, включая лидера ОПС Сергея Коптелова. Им инкриминируются создание преступного сообщества, убийства, незаконный оборот оружия, а также разбои и грабежи.

Следствие считает, что Сергей Коптелов создал ОПС в январе 2011 года. Участники сообщества, Антон Бунтовский, Артем Быков, Виталий Горецкий, Игорь Шевяхов и Константин Коптелов, организовывали врезки в нефтепроводы.

Оружие для преступлений хранилось на промышленной базе одного из участников преступного сообщества. Также на ее территории готовились преступления.

Один из участников преступного сообщества, Александр Самохвалов, ранее был задержан и осужден за хранение оружия. У него нашли автоматы, пулеметы и патроны.

Александру Самохвалову дали условный срок, который он уже отбыл. Прокуратура опротестовала приговор. В начале мая 2025 года стало известно о том, что коллегия присяжных Самарского областного суда признала членов ОПС «Индейцы» виновными в убийствах и разбоях.

Георгий Портнов