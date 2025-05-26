Лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2024/2025 Угальде может покинуть «Спартак»

Коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, ставший лучшим бомбардиром Российской премьер лиги (РПЛ) в сезоне-2024/2025, может покинуть команду. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манфред Угальде (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Манфред Угальде (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Манфред Угальде, как ожидается, покинет ''Спартак''. После того, как он стал лучшим бомбардиром лиги в этом сезоне, им заинтересовались многие клубы. После интереса со стороны ''Монако'' и ПСЖ в декабре теперь к борьбе за игрока присоединились и другие клубы», — написал Романо.

Угальде выступает за «Спартак» с 2024 года. В этом сезоне он забил 17 голов в 30 матчах. По итогам 30 туров его команда стала четвертой в турнирной таблице РПЛ.

Таисия Орлова