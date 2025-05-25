Полиция задержала пять подозреваемых в стрельбе на улице Академика Байкова

Спокойствие жителей домов в районе улицы Байкова 23 мая было нарушено стрельбой. По подозрению в использовании оружия задержали пять человек, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

С жалобой на правонарушение в полицию обратилась женщина в возрасте 32 лет. Она заявила правоохранителям, что в ее сторону выстрелили несколько раз из окна квартиры дома по улице Академика Байкова.

Полицейские, предположительно, установили квартиру, из которой стреляли. В отдел доставили трех мужчин в возрасте от 26 до 39 лет и 31-летнюю женщину. Выяснилось, что трое из петербуржцев были неоднократно судимы. Сами задержанные объяснили, что стреляли по бутылкам, но пуля отрекошетила.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Мурино задержали водителя Mercedes, выстрелившего в оппонента из «Пионера».

Татьяна Титаева