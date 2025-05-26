Гурманские будни

Мясо, вино и флирт по-испански

Гастрономическая карта Москвы пополнилась новым испанским проектом от Alba Group — рестораном El Pimpi. Несмотря на яркое название, вызывающее ассоциации с андалузской фривольностью, заведение предлагает серьезный разговор на языке мяса, гастрономических регионов и архитектурных цитат. Интерьер оформлен с эклектичной дерзостью: мозаики, словно сошедшие со страниц каталога Гауди, соседствуют с графикой в духе Сальвадора Дали и Миро. Концепция пространства разработана московским бюро Artworks под руководством Андрея Цыганкова и Натальи Эм.

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El Pimpi не просто очередная «испанерия» с тапасами и сангрией. Это попытка воссоздать образ Испании, собранной из фрагментов: от кастильских равнин до баскских прибрежных городков. С гастрономической стороны за проектом стоят бренд-шеф Alba Group Энвер Джемилов («Пафос», «Юг 22», Lou Lou) и Иван Негутаров (Ivanka). Они не столько скрупулезно воспроизвели испанскую гастрономическую карту, сколько переложили ее на московский лад с уважением к первоисточнику. Меню начинается с классических тапасов: крокеты с хамоном, хлеб с хамоновым маслом и тапас с чоризо и анчоусами. Мясной акцент слышен в каждом разделе: тартар из говядины — весьма классический с перепелиным яйцом и соусом табаско — подается в голове быка (муляжной, естественно), тонкие слайсы рибая обжигаются через мозговую кость прямо при госте, бычьи хвосты на хряще тушатся в мальбеке с соусом демигляс и крупной морковью. Хамон, который нарезают прямо в зале, здесь тоже есть. Среди фирменных позиций — молочный поросенок, вымоченный в травах и запеченный до хрустящей корочки; пирог с потрохами (куриные сердца, желудки на сковороде со сливками и луком); традиционный испанский пирожок эмпанада с волокнистым реберным мясом; эффектный пирог эскабече с лобстером, который подается прямо в панцире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скампи Веллингтон Крокеты с бычьими хвостами Еж с икрой и карабинерос Рибай на кости Бычьи хвосты в Мальбеке Черная паэлья с фаршированными кальмарами Голень теленка Обожженные слайсы Рибай с картофелем фри Шоколадный тарт с копченой солью и черной икрой Коктейль Senora Коктейль Sangria Roja Коктейль Torero Коктейль Mr. El Pimpi Следующая фотография 1 / 13 Скампи Веллингтон Крокеты с бычьими хвостами Еж с икрой и карабинерос Рибай на кости Бычьи хвосты в Мальбеке Черная паэлья с фаршированными кальмарами Голень теленка Обожженные слайсы Рибай с картофелем фри Шоколадный тарт с копченой солью и черной икрой Коктейль Senora Коктейль Sangria Roja Коктейль Torero Коктейль Mr. El Pimpi

Есть и андалузская классика — суп с бычьим ребром. Кульминацией станет паэлья. В El Pimpi ее подают с черными лисичками и халапеньо или с мини-кальмарами и скампи на сковороде. Порция — на двоих и даже троих. Десертная часть подхватывает общий настрой: торрихас (обжаренная бриошь с мороженым и традиционным десертным испанским соусом «дульсе де лече»), баскский чизкейк с хересом и тюррон в виде мороженого. Комплиментом подают кисло-сладкий сорбет на основе сока юдзу. Барная карта оформлена как роман с мистером El Pimpi в роли рассказчика. Каждый коктейль — отдельная сцена. В коктейле Mr. El Pimpi на основе грушевого ликера и сидра слышен задорный пролог, в Bandolero — драма с бренди и вишней, в Fiesta — аллюзия на Хемингуэя с джином и ананасом. Вино охватывает все разнообразие Испании: от структурного темпранильо до фруктового гарначи и, конечно, сангрии, которая здесь делается на основе бренди, сухого мартини и хереса. El Pimpi не ограничивается только едой: по вечерам здесь фламенко, кастаньеты, гитара и искусство соблазна, перенесенное с южных улиц на московскую гастрономическую сцену.

Большая Никитская улица, дом 12 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 1:00

Вечер в сибирском стиле

Ресторан Manul готовится отметить свой первый день рождения: 29 мая здесь пройдет праздничный ужин «Освоение Сибири» под руководством шефа Виктора Шайдецкого. В гости к московскому проекту кухни народов Сибири приедут лучшие шефы-сибиряки по версии WhereToEat 2023 и 2024 годов Александр Кучеров, Роман Чемеренко, а также победитель национального гастрономического конкурса «Лавры» (https://www. kommersant. ru/doc/7714248) Александр Мордашев и красноярец Владимир Чистяков.

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Пять талантливых шефов объединят свои силы в одном гастрономическом шоу, привнеся свой почерк. Чистяков, который ненадолго приехал в столицу, предложит тар-тар из говядины с копченым лечо и грибами, обжаренными на костном мозге. Роман Чемеренко приготовит северного муксуна с копчеными томатами, огурцами и медовой горчицей. Александр Кучеров из 0,75, Please приготовит спаржу с лимонной эмульсией, цветами сурепки и кедровым хумусом с медом и лимонным соком. Александр Мордашев, открывший недавно ресторан байкальской кухни Lamu в Иркутске, представит оленину с соусом из дичи, картофелем и байкальскими маслятами, а также пшенную кашу с выдержанным сыром и луковым демиглясом. Вечер завершит эффектный торт от шеф-кондитера Manul Полины Антоновой и живая музыка — ханга, барабаны, флейта и этнический диджей-сет.

Стоимость участия: 10 тыс. руб. (15 тыс. руб. с алкогольным сопровождением) Сбор гостей в 19:00, начало ужина в 20:00. Охотный Ряд, дом 2

Ольга Карпова