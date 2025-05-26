Главы Минфина, Минэнерго и РЖД посетят Кузбасс

Министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев и гендиректор РЖД Олег Белозеров по поручению премьер-министра Михаила Мишустина посетят Кемеровскую область, где посетят одно из угольных предприятий региона, встретятся с его руководством и сотрудниками. Поездку совершат в рамках подготовки к совещанию по угольной отрасли. Оно состоится в Москве на этой неделе, сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Урахчин, Коммерсантъ Фото: Александр Урахчин, Коммерсантъ

В Кузбассе добывают половину всего объема угля в стране. В январе-апреле компании Кемеровской области добыли 66,5 млн т угля, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Кузбасские угледобывающие предприятия наращивают поставки коксующегося угля на экспорт в направлении порта Тамань. В апреле президент Владимир Путин согласовал меры поддержки угольной отрасли. Среди них — отсрочка по уплате налогов для ряда компаний, особые условия финансового оздоровления или банкротства, а также льготы для перевозки по железной дороге.

Подробности — в материале «Ъ» «Даешь углю маржи».