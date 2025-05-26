Силы ПВО сбили 20 беспилотников над четырьмя российскими регионами

Средства противовоздушной обороны сбили над территориями Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областей 20 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По данным ведомства, девять БПЛА уничтожили над Орловской областью, пять БПЛА — над Курской, по три — над Тульской и Ярославской областями.

Минобороны говорило, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 96 беспилотников над 12 регионами России. Обошлось без пострадавших. С утра также уничтожили семь БПЛА над Тульской и Калужской областями.