За полчаса сбито семь БПЛА над Тульской и Калужской областями

В период с 7:20 по 7:50 мск средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, пять БПЛА сбили над Тульской областью, два дрона — над Калужской.

Оба региона также подверглись атакам в течение ночи: над Тульской областью сбили девять беспилотников, над Калужской областью — пять, следует из отчетности оборонного ведомства. Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что никто не пострадал. В Тульской области действует опасность атаки БПЛА.