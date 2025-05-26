Сборная России по хоккею возглавит рейтинг IIHF

После победы американской команды на чемпионате мира сборная России, отстраненная от международных соревнований с 2022 года, займет первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), который будет обновлен позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На официальном сайте IIHF представлен рейтинг команд, которые участвуют в международных соревнованиях под эгидой организации, а также отдельно дан рейтинг отстраненных сборных России и Белоруссии.

Несмотря на запрет участвовать в международных соревнованиях, по итогам завершившегося чемпионата мира сборная России получит 1520 очков как бронзовый призер турнира, так как на момент отстранения занимала третье место в рейтинге. Теперь в активе россиян 3990 баллов.

Сборная Канады, возглавлявшая рейтинг, уступила датчанам (1:2) в четвертьфинале. На турнире команда заняла пятое место и получила 1460 очков. С учетом результатов за последние четыре года канадцы опустились на четвертое место (3935). Американская сборная, впервые с 1960 года ставшая чемпионом мира, займет второе место (3985). На третьей строчке расположатся серебряные призеры турнира швейцарцы (3975).

Таисия Орлова