Конкурентный отбор мощности для промышленности может подорожать на 15%

Цены на мощность для промышленных потребителей электроэнергии на 2025–2026 год дополнительно проиндексируют на 15%. Это следует из проекта постановления правительства РФ («Ъ» ознакомился с документом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Одновременно вступит в силу ускоренная дифференциация оплаты мощности в зависимости от эффективности оборудования. По оценкам аналитиков, нагрузка на рынок вырастет на 39 млрд руб. и 64 млрд руб. соответственно, но дифференциация снизит эффект от индексации вдвое.

Оплата мощности — обязательный платеж промышленных потребителей за условно-постоянные расходы генерирующих компаний. Цену конкурентного отбора мощности каждый год индексируют на индекс потребительских цен. В последние годы индекс цен производителей оказывается выше потребительской инфляции из-за роста стоимости энергоресурсов.

Подробности — в материале «Ъ» «По КОМ звонит тариф».