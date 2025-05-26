Банки взяли на сопровождение контрактов на 62 трлн рублей

В 2024 году объем контрактов с банковским сопровождением, по оценке «Ъ», достиг 62 трлн руб., что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. В эту сумму вошли закупки по национальным проектам (12 трлн руб.), проектное финансирование застройщиков (12 трлн руб.), а также сделки по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ на 9,4 трлн и 9,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Совокупный портфель контрактов всех банков оценивается в 60–65 трлн руб. Ежегодный рост контрактов с банковским сопровождением составляет 20–25%, при этом количество клиентов увеличивается на 20%, а число счетов на сопровождении — на 30%. Механизм банковского сопровождения контрактов (БСК) был введен постановлением правительства №963 в 2014 году для усиления контроля за бюджетными средствами.

По данным ВТБ, применение БСК позволяет снизить нецелевые расходы на 7–10% от инвестиций. Газпромбанк сообщил о предотвращении нецелевого расходования средств на сумму свыше 400 млрд руб. за период с 2020 по 2024 год. Услугу предоставляют крупнейшие банки страны, включая Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Совкомбанк.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эскорт-счета».