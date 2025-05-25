Эскорт-счета

На фоне ужесточения регулирования, а также сокращения кредитной деятельности кредитные организации развивают так называемое банковское сопровождение контрактов (БСК). Инструмент введен еще в 2014 году, но в последнее время его начали предлагать десятки банков. Он касается прежде всего бюджетных закупок, но также и сделок крупных компаний, которые хотят подстраховаться от лишних потерь. Банки зарабатывают здесь и на комиссионных доходах, и на процентах на остатки на счетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, общая сумма контрактов, заключенных с использованием БСК за 2024 год составляет 62 трлн руб. В эту сумму вошли закупки для реализации нацпроектов (12 трлн руб.), проектное финансирование застройщиков (12 трлн руб.), контрактные сделки в рамках закона 44-ФЗ (9,4 трлн руб.), закупки в рамках 223-ФЗ (9,5 трлн руб.) и т. д. По сравнению с 2023 годом рост составил 26%. «Совокупный объем портфеля контрактов по всем банкам в настоящее время составляет 60–65 трлн руб.»,— оценивает источник “Ъ” на банковском рынке.

Банкиры отмечают рост объемов таких контрактов в последние годы на 20–25% за год. При этом количество клиентов ежегодно увеличивается на 20%, а количество счетов на сопровождении — на 30%.

Требования были введены постановлением правительства РФ №963 от 20 сентября 2014 года «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». Основная идея — ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств не только административным, но и рыночным методом с привлечением коммерческих банков, не создавая при этом дополнительной нагрузки на бюджет. В ВТБ оценивают, что «системное применение БСК сокращает нецелевые расходы на 7–10% от общей суммы инвестиций». Газпромбанк предотвратил нецелевое расходование по проектам в период 2020–2024 годов более 400 млрд руб.

Такие услуги предоставляют в основном крупнейшие банки (Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Совкомбанк и др.). Газпромбанк еще в 2017 году заключил договор с «Газпромом» на ведение БСК. Сейчас в структуре портфеля банка (объем более 24 трлн руб.) более 40% занимают клиенты нефтегазовой отрасли, около 20% — государственные и муниципальные контракты. Сбербанк начал активно развивать банковское сопровождение с 2020 года. Совкомбанк предоставляет услуги БСК с 2021 года. Также подобные услуги предоставляют банки из топ-30 («Новиком», Транскапиталбанк, Абсолют-банк и др.), а также менее крупные кредитные организации (Фора-банк, «Кубань Кредит», НБД-банк).

Вместе с тем, по словам источника “Ъ” на финансовом рынке, для полноценного предоставления подобных услуг необходимы сильное расчетно-кассовое обслуживание, опыт контроля целевого использования средств и передовые IT-системы.

«Затраты на внедрение БСК исчисляются в миллиардах рублей — преимущественно на создание технологии, разработку ПО и сервисов для клиентов»,— оценивают в Газпромбанке.

Как пояснили в Совкомбанке, стоимость услуги варьируется в пределах 0,15–1,15% от суммы проконтролированных платежей. При этом банки имеют возможность зарабатывать и на сопутствующих услугах. «Как правило, банки либо берут комиссию и начисляют проценты по остаткам на счетах банковского сопровождения, либо без комиссии, в этом случае проценты на остаток клиенту не начисляют. В текущих условиях вторая схема тарификации существенно менее привлекательна для клиентов»,— указывает руководитель группы «Цифровые финансы» компании Kept Роман Малюга. В банке «Новиком» сообщили, что преимущественно осуществляют банковское сопровождение «на безвозмездной основе, так как клиенты дополнительно используют другие платные услуги». Зампред правления Абсолют-банка Павел Трофимов отметил, что, осуществляя БСК, банк получает комиссионный доход, «проводя согласованные платежи в рамках каждого контракта по всей цепочке кооперации», а также «получает процентный доход от пассивов на обособленных счетах».

Исходя из консервативной оценки комиссионных в 1,15%, можно оценить объем доходов в прошлом году в более чем 700 млрд руб., что сопоставимо с чистой прибылью всех банков за первый квартал 2025 года (744 млрд руб.). Впрочем, источник “Ъ” на финансовом рынке оценивает, что БСК приносит банкам дополнительный комиссионный доход как минимум 2%.

Вместе с тем подобные услуги несут заметные риски для банков.

В первую очередь это операционные риски — своевременность проведения операций, недопущение нецелевого использования средств. Кроме того, банк несет юридические риски, отвечая за соблюдение условий договора БСК, финансовые риски (отправка платежа с опозданием влечет штрафы и компенсации), регуляторные риски (оперативное реагирование на изменение законодательства). В случае реализации этих рисков клиент может уйти к конкуренту, предупреждают банкиры.

Ольга Базутова