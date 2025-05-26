В Челябинске обвиняемого в убийстве таксиста отправили в СИЗО

Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения 36-летнему таксисту, обвиняемому в убийстве пассажирки. Его заключили под стражу до 24 июля 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Преступление произошло ночью 22 мая. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие считает, что во время поездки между водителем и 24-летней челябинкой возник конфликт, в результате которого таксист задушил пассажирку рядом с остановкой «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе. После этого он вывез ее тело в лес и закопал. Подозреваемого задержали, он пытался ввести следствие в заблуждение, давал неверные показания. Однако после их проверки и собранных доказательств таксист признал вину в содеянном и показал место, где спрятал тело.