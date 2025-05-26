В Челябинске задержали водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажирки

Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажирки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Местного жителя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О возможной пропаже 24-летней челябинки стало известно в конце прошлой недели, когда ее мать обратилась в полицию и заявила, что дочь перестала связываться с ней и не вышла на работу. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, что местная жительница уехала от заведения на такси. После опроса знакомых, по данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, они разыскали водителя, к которому челябинка села в машину. После задержания он пытался запутать следствие, но проверка опровергла его показания. В итоге таксист признался в преступлении и указал место, куда спрятал тело погибшей.

По версии следствия, ночью 22 мая во время поездки между водителем и пассажиркой возник конфликт, в результате которого местный житель задушил челябинку руками вблизи остановки общественного транспорта «ЗАО Пластик». После он вывез ее тело в лес и закопал. Следствие назначило комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор доказательств.

Виталина Ярховска