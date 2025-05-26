Краснодар занял 6 место в рейтинге городов по удорожанию «вторички» за 5 лет

Краснодар оказался на шестом месте в рейтинге российских городов-миллионников по удорожанию вторичного жилья за пять лет. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Движение.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Челябинск занял первую строчку в рейтинге городов-миллионников с наибольшим ростом цен на вторичное жилье за последние пять лет. По данным «Циан», средняя стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 157%, с 42,5 тыс. руб. до 109,1 тыс. руб. В тройке лидеров также оказались Казань и Омск, где аналогичный показатель вырос на 133%. Далее следуют Ростов-на-Дону и Нижний Новгород с приростом в 118%. В Краснодаре средняя цена «вторички» выросла на 109% – с 67,5 тыс. руб. за 1 кв. м (2020 год) до 141 тыс. (2025 год).

Как пояснила эксперт «Циан Аналитики» Елена Бобровская, наибольшая динамика отмечалась в городах с изначально невысокой ценой жилья, а также там, где рынок новостроек не отличается высокой активностью. Это, по ее словам, создает спрос на «вторичку» и способствует росту цен.

Наиболее значительное подорожание среди городов с населением менее 1 млн человек зафиксировано в Кисловодске — стоимость квадратного метра там увеличилась более чем в три раза, с 55,7 тыс. руб. до 211,2 тыс. руб., что соответствует росту на 279%.

Вячеслав Рыжков