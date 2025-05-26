Ярославский аэропорт вновь закрыли для самолетов

В ярославском аэропорту Туношна ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Соответствующее сообщение появилось в 9:55 26 мая. Напомним, что в аэропорту аналогичные ограничения действовали с позднего вечера 25 мая до 5:41 26 мая. «Ъ-Ярославль» сообщал, что на подходе к Ярославлю была нейтрализована атака украинского беспилотника.

Алла Чижова