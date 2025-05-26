В Белгородской области открыто движение поездов после взрыва на железной дороге

Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где накануне произошел взрыв, открыто. Поезда идут по графику, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

25 мая поезд в Новооскольском округе региона наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами. Обошлось без пострадавших. Повреждения получила контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов приостановили. Был сформирован оперштаб по ликвидации последствий ЧП.