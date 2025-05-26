В Белгородской области заработал оперштаб после взрыва на железной дороге

Сформирован оперштаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). На месте ЧП ведутся восстановительные работы.

Вечером 25 мая под колесами движущегося железнодорожного состава в Новооскольском округе области произошел взрыв. По предварительной информации, поезд наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами.

В результате взрывал оказались задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол — Валуйки, пассажирский №392 Валуйки — Курск. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.