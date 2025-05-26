«Евраз» подал иски на 200 млрд рублей к своим заграничным структурам

Качканарский горно-обогатительный комбинат «Евраз» (АО «Евраз КГОК») подал в Арбитражный суд Москвы иск к своим заграничным структурам Evraz Group S.A. и Evraz plc, потребовав взыскать с них более 200 млрд руб., передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С зарегистрированной в Люксембурге Evraz Group S.A. российское предприятие потребовало 196,66 млрд руб. ($172,8 млн), сумму взыскания компания хочет перевести на доли в уставных капиталах и акции российских обществ, принадлежащих ответчику. Соответчиком привлечена британская Evraz plc., которая является головной структурой «Евраза», владеющая в том числе Evraz Group S.A., также ее дочерней компанией является «Евраз НТМК» (Нижний Тагил).

По словам представителя «Евраза», судебный спор между «Евраз КГОК» и иностранными компаниями группы связан с возвратом задолженности по внутригрупповым займам. Компании, работающие в иностранных юрисдикциях, обязаны соблюдать санкционные ограничения, что создает трудности для российских подразделений. Это мешает исполнять валютные сделки и увеличивает риски административной ответственности. По этой причине «Евраз КГОК» должен использовать все возможные меры для защиты своих экономических интересов и минимизации рисков — в число этих мер входит обращение в суд.

Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, истцом выступило АО «Евраз КГОК», зарегистрированное в Качканаре (Свердловская область), заявление поступило в суд 20 марта. Ходатайство о привлечении по делу в качестве соответчика было направлено 15 мая. В данный момент по ходатайству «Евраз КГОК» дело рассматривается в закрытом судебном заседании.