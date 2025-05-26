Ярославский депутат стал замглавы Рыбинска по городскому хозяйству

Заместителем главы по городскому хозяйству Рыбинска назначен депутат муниципалитета Ярославля Михаил Кузнецов. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

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Как объяснил господин Рудаков, Михаил Кузнецов более 20 лет проработал в отрасли ЖКХ. В частности, возглавлял районную администрацию и был заместителем мэра Ярославля. Под его руководством в областном центре отремонтировали Тутаевское шоссе и мост через реку Которосль.

«Михаил Александрович отлично знает Рыбинск, хорошо знаком с нашей системой городского коммунального хозяйства и инфраструктурой. Опыт его работы в областном центре поможет более эффективно взаимодействовать со структурами правительства Ярославской области»,— написал Дмитрий Рудаков.

Основной задачей в сфере ЖКХ глава Рыбинска ставит подготовку к отопительному сезону и реализацию проектов по благоустройству. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее пост замглавы Рыбинска по городскому хозяйству занимал Алишер Рустамов, он подал документы на пост главы Гаврилов-Ямского округа.

Михаил Кузнецов избран в муниципалитет Ярославля от партии «Единая Россия». Как муниципальный служащий господин Кузнецов должен сложить депутатские полномочия. В округе №4 должны пройти новые выборы депутата.

Алла Чижова