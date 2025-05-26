Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский депутат стал замглавы Рыбинска по городскому хозяйству

Заместителем главы по городскому хозяйству Рыбинска назначен депутат муниципалитета Ярославля Михаил Кузнецов. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Фото: Муниципалитет Ярославля

Фото: Муниципалитет Ярославля

Как объяснил господин Рудаков, Михаил Кузнецов более 20 лет проработал в отрасли ЖКХ. В частности, возглавлял районную администрацию и был заместителем мэра Ярославля. Под его руководством в областном центре отремонтировали Тутаевское шоссе и мост через реку Которосль.

«Михаил Александрович отлично знает Рыбинск, хорошо знаком с нашей системой городского коммунального хозяйства и инфраструктурой. Опыт его работы в областном центре поможет более эффективно взаимодействовать со структурами правительства Ярославской области»,— написал Дмитрий Рудаков.

Основной задачей в сфере ЖКХ глава Рыбинска ставит подготовку к отопительному сезону и реализацию проектов по благоустройству. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее пост замглавы Рыбинска по городскому хозяйству занимал Алишер Рустамов, он подал документы на пост главы Гаврилов-Ямского округа.

Михаил Кузнецов избран в муниципалитет Ярославля от партии «Единая Россия». Как муниципальный служащий господин Кузнецов должен сложить депутатские полномочия. В округе №4 должны пройти новые выборы депутата.

Алла Чижова

Новости компаний Все