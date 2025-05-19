Рыбинский чиновник претендует на пост главы Гаврилов-Ямского округа

Замглавы Рыбинска по городскому хозяйству Алишер Рустамов подал документы на пост главы Гаврилов-Ямского округа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Алишер Хужамуратович более пяти лет живет с семьей в Гаврилов-Ямском округе и хорошо знает его особенности. Уверен, депутаты Гаврилов-Ямского округа, заинтересованные в развитии своей земли, поддержат кандидатуру Алишера Рустамова на пост главы»,— написал господин Евраев.

Ранее господин Рустамов более 10 лет возглавлял Единую службу заказчика администрации Ростовского района и работал в администрации Гаврилов-Ямского района.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Позже арестовали его заместителя по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Алла Чижова