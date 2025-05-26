Кто победил в праймериз «Единой России» к выборам в гордуму Ижевска

25 мая завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» (праймериз ЕР) к осенним выборам в гордуму Ижевска. Результаты опубликованы на странице праймериз. Голосование проходило в пяти территориальных группах и 25 одномандатных округах. Через праймериз ЕР отбирает кандидатов для выдвижения от партии. Само выдвижение состоится на региональной партийной конференции.

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Так, в территориальной группе №1 «Индустриальная» победила депутат Госсовета Удмуртии, заместитель руководителя депутатской фракции «Единая Россия» Любовь Зайцева. Она набрала 5,9 тыс. голосов.

В территориальной группе №2 «Ленинская» выбрали депутата Госсовета Удмуртии, директора ООО «Вагонная грузовая компания» Рамиля Гайнуллина. Он получил 4,7 тыс. голосов.

Территориальную группу №3 «Октябрьская» с 6,3 тыс. голосов возглавил заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу Ижевского электромеханического завода «Купол» Игорь Краснов, в прошлом — министр спорта Удмуртии.

В территориальной группе №4 «Первомайская» победил председатель реготделения «Отцов России», ведущий менеджер по продажам ООО «Иж-тандем» Антон Тактаров. Он получил 5,7 тыс. голосов.

«Устиновскую» территориальную группу №5 возглавил действующий депутат гордумы Ижевска, директор ООО «Сибирь» Бахруз Гумбатов. За него проголосовали 6,8 тыс. жителей.

Далее идут одномандатные округа. В Буммашевском №1 победил генеральный директор АО «Сибирская промышленная группа» Александр Герасько. Он набрал 2,1 тыс. голосов и опередил на 200 избирателей заместителя председателя гордумы Ижевска Николая Швецова.

В Январском округе №2 победила директор ижевской школы №8 Мария Пустынцева, в Индустриальном №3 — летный директор АО «Ижавиа» Григорий Бредов, в Зенитном №4 — депутат гордумы Ижевска, заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Ижевский радиозавод» Степан Богуцкий.

Восточный округ №5 возглавил депутат гордумы Ижевска, заместитель директора дорожно-строительной компании «Лидер» Денис Назаров, Железнодорожный №6 — еще один муниципальный депутат Николай Санников. Работает директором по развитию в ООО «Виктори».

В Московском округе №7 победил председатель «Татарского делового клуба», технический директор ООО «НСТ» Дамир Хазеев, в Александровском №8 — Технический директор ООО «Авторемзавод», генеральный продюсер телеканала «СТС-Ижевск» и депутат гордумы Ижевска Альфред Зиннатуллин.

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Новостроительный округ №9 возглавил экс-глава Воткинского района, директор ООО «Удм-биф» Сергей Васильев. В Чайковском округе №10 избрали депутата гордумы Ижевска, директора ООО «Рента-С» Андрея Зюзина.

В Металлургическом округе №11 лидером стал депутат гордумы, начальник цеха ПАО «Ижсталь» Владимир Гасов, в Колтоминском №12 — гендиректор ООО «Строительная компания Капитал» Николай Иванов, в Центральном №13 — депутат гордумы, заместитель гендиректора «Иммо проджект групп» Игорь Стыценко.

В Майском округе №14 избрали координатора исполнительного комитета реготделения ЕР Даниила Моисеева, в Родниковом №15 — депутата гордумы, заместителя директора ООО «Город» Марину Нужину, в Пушкинском №16 — директора департамента управления делами концерна «Калашников» Александра Стрелкова.

Южный округ №17 возглавил заместитель директора по безопасности ООО «Ижевские системы безопасности» Олег Мальцев, Позимский №18 — председатель общественной организации «Объединение совета домов Удмуртии» Александр Евсеев, Рабочий №19 — депутат гордумы, исполнительный директор ООО «Комос групп» Кирилл Чечин.

В Заводском округе №20 победил директор ООО «Рогос» Роман Горулев, в Нефтяном №21 — депутат гордумы, замдиректора ООО «Жемчужинка» Сергей Тарасов, в Трудовом №22 — директор ООО «Нефтебурснаб» Николай Раков.

Список округов замыкают сразу три депутата гордумы: советник гендиректора ООО «Ось» Алексей Кузнецов в Автозаводском округе №23, директор удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Ярослав Балобанов в Молодежном округе №24 и директор ООО «Сибирь», ранее упомянутый Бахруз Гумбатов в Союзном округе №25.

Напомним, предварительное голосование ЕР проходило с 19 по 25 мая в электронном формате. На сайте праймериз зарегистрировались не менее 70 тыс. избирателей. Сами выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут 14 сентября этого года. Вакантным является 135 мандатов, на столицу Удмуртии приходится 35. Кроме этого, выберут двух депутатов в Госсовет Удмуртии.

Половина действующих депутатов гордумы Ижевска решила не участвовать в праймериз ЕР, обязательных для выдвижения от партии на выборах в сентябре этого года. В списке не оказалось в том числе председателя гордумы седьмого созыва Фарита Губаева. При этом идти на выборы от партии власти пожелали двое представителей других фракций. Эксперты полагают, что некоторые действующие депутаты устали от политической деятельности, а кому-то рекомендовано не участвовать в праймериз, чтобы освободить места для новых перспективных парламентариев.

Подробнее об этом читайте в материале «Праймериз пройдут без председателя».