Праймериз пройдут без председателя

Половина действующих депутатов гордумы Ижевска решила не участвовать в праймериз «Единой России», обязательных для выдвижения от партии на выборах в сентябре этого года. В списке не оказалось в том числе председателя гордумы седьмого созыва Фарита Губаева. При этом идти на выборы от партии власти пожелали двое представителей других фракций. Эксперты полагают, что некоторые действующие депутаты устали от политической деятельности, а кому-то рекомендовано не участвовать в праймериз, чтобы освободить места для новых перспективных парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

В этом году в Удмуртии будут выбирать двух депутатов в Госсовет республики и депутатов в думы пяти городов, однако наибольший интерес традиционно представляет кампания в муниципальный парламент Ижевска. На днях завершился прием заявлений на участие в праймериз «Единой России» от потенциальных кандидатов на выдвижение от этой партии.

Всего в городской думе 35 депутатских мест, из них 25 избираются по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам в пяти территориальных группах. В нынешнем созыве у «Единой России» 27 депутатов.

Для участия в праймериз заявились 177 человек, сообщили «Ъ-Удмуртия» в региональном отделении партии. В их числе 14 действующих депутатов. 13 парламентариев в списках нет, в частности председателя гордумы Фарита Губаева. Он отказался комментировать «Ъ-Удмуртия» свое решение не участвовать в праймериз.

Не стали выдвигать свои кандидатуры на предварительное голосование глава комиссии гордумы по экономической политике Дмитрий Никонов, руководитель комиссии по местному самоуправлению Алексей Гарипов, работавший в шести созывах из семи, директор театра оперы и балета Алексей Фомин, председатель «Автомобильной Удмуртии» Борис Ломаев, директор УК «Дружный дом» Станислав Широбоков, директор школы №16 Жанна Таранникова, замгедиректора «АСПЭК-групп» Дмитрий Вычужанин, помощник депутата Госдумы Олега Гарина Александр Головин, а также представители бизнеса Сергей Шабалин и Сергей Кривоногов.

Нет в списках гендиректора ООО «Аргон-19» Михаила Почепцова, ставшего депутатом после дополнительных выборов в 2023 году, и экс-гендиректора ИжГЭТ Андрея Батова, задержанного по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

По данным «Ъ-Удмуртия», некоторые из действующих депутатов получили сигналы, что их участие в праймериз нежелательно. Кто-то из парламентариев рассматривает возможность идти на выборы как самовыдвиженец.

Среди участников предварительного голосования «Единой России» традиционно много представителей бюджетной сферы — работников образования, здравоохранения, библиотек и соцучреждений. Однако встречаются и известные в городе персоны, которые будут претендовать на выдвижение от партии.

Так, об участии в праймериз заявили сразу два депутата Госсовета Удмуртии Любовь Зайцева и Рамиль Гайнуллин. Оба в прошлом возглавляли районные администрации в Ижевске — соответственно Индустриального и Ленинского района. Они выдвигаются по территориальным группам, а значит, могут выступить «паровозами» и отказаться от мандатов в пользу следующих по списку.

Из видных участников праймериз — бывший глава Воткинского района, предприниматель Сергей Васильев, бывший министр спорта, а ныне заместитель генерального директора ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов, генеральный директор АО «Сибирская промышленная группа» (в нее входит завод «Буммаш») Александр Герасько, директор ООО «Рогос» (компания реконструирует старую часть набережной Ижевского пруда) Роман Горулев, руководитель Родительского комитета Удмуртии Дмитрий Выдрин, начальник железнодорожного вокзала Михаил Попов, председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев.

Побороться за депутатский мандат от «Единой России» пожелали двое действующих депутатов от других фракций — руководитель фракции ЛДПР Алексей Кузнецов и член фракции КПРФ Сергей Тарасов. Господин Кузнецов отказался комментировать свое решение.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», только один участник СВО зарегистрировался для участия в праймериз. Это Владислав Сахаров, который был мобилизован в 2022 году, служил пулеметчиком на территории Херсонской области и вернулся в республику в июле 2024 года из-за ранения.

Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник», член Российской ассоциации политических консультантов Константин Труфанов отмечает, что фракцию «Единой России» в гордуме Ижевска ждет серьезное изменение состава. «Городская дума, как и любой другой орган, должна обновляться. “Единая Россия” составляла две трети депутатского состава. Сейчас эти две трети обновятся как минимум наполовину, потому что даже действующим депутатам, включая тех, кто сейчас в партийных списках, еще нужно переизбраться»,— добавил эксперт.

Он предположил, что часть депутатов устала от политической деятельности и решила сконцентрироваться на своей основной работе. Некоторые в нынешний созыв попали, так как требовалось разбавить представителей бизнеса видными общественниками и работниками социальной сферы.

«Неожиданным стало решение Фарита Губаева не участвовать в выборах. Он уже не раз был депутатом гордумы, избирался в Госсовет и имеет хороший опыт. Вероятно, это ситуативное решение, связанное с проблемами в коммуникации с региональными властями. У него есть что предложить республике и городу. Возможно, стоит сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед»,— считает господин Труфанов.

В списке участников праймериз он отмечает представителей ряда предприятий, которые ранее не были активны в выборных кампаниях. В частности, концерна «Калашников», завода «Буммаш», ИЭМЗ «Купол» и авиакомпании «Ижавиа».

В то же время Константин Труфанов не видит большой проблемы, что только один участник СВО пошел на праймериз «Единой России», хотя на федеральном уровне есть нарратив на вовлечение их в работу органов власти. Возможно, пока выборные должности для ветеранов СВО не в приоритете, ведь они получают предложения в органах исполнительной власти на региональном и муниципальном уровне.

Участие в праймериз «Единой России» депутатов от других партий вполне обычная история, говорит эксперт. При этом помимо Алексея Кузнецова и Сергея Тарасова в списке есть люди, активно сотрудничавшие с разными партиями. Раз их допустили до праймериз, значит, они не состояли либо уже не состоят в иной партии. «Если активные представители оппозиционных партий решили перейти в сильную и статусную партию президентской власти после нескольких лет работы в гордуме, это может говорить о том, что они не видят смысла продолжать политическую карьеру в своей изначальной партии»,— говорит господин Труфанов.

Политолог Александр Балицкий полагает, что некоторые действующие депутаты предпочли в сложные времена сконцентрироваться на своем бизнесе и поэтому решили не идти на новые выборы.

«Все-таки депутатская работа занимает какое-то время, необходимо участвовать в разных официальных мероприятиях, возможно и Фарит Губаев решился вернуться в бизнес. С другой стороны, есть желание партии обновить ряды депутатов. Сегодня мы видим бум новых молодых политиков, но без опыта и авторитета они остаются малозаметными. Участие в праймериз может помочь им стать известными, привлечь внимание партии. Думаю, в том числе ради обновления некоторым депутатам было рекомендовано не участвовать в праймериз. Обратите внимание на цифру 50% — она очень символична. Полностью обновлять состав — не лучшее решение, а 50% — оптимальный вариант»,— отмечает эксперт.

Кроме того, он считает, что сейчас уже нет такого энтузиазма по поводу получения депутатского мандата в гордуме. «Многие решения принимаются муниципальным парламентом без больших обсуждений, его значимость снижается в глазах потенциальных кандидатов. Больший интерес они проявляют к выборам в Госсовет республики. Для некоторых корочка депутата гордумы служит реализации личных амбиций»,— добавил господин Балицкий.