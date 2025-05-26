В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за подъемы воды в Оби

На территории микрорайона Затон в Барнауле введен режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби. Соответствующее постановление подписал глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По данным горадминистрации, по состоянию на утро 26 мая уровень воды в Оби в районе Затона достиг 549 см, прирост за последние сутки составил 6 см (опасная отметка 540 см). На территории микрорайона частично подтоплены 17 придомовых территорий и две дороги.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлой недели в региональном ГУ МЧС сообщали, что прибрежные участки Затона могут быть затоплены при повышении уровня воды в Оби в период с 24 по 29 мая.

Александра Стрелкова