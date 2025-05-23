Жителей барнаульского Затона предупредили о подъеме воды выше опасной отметки

Прибрежные участки поселка Затон в Барнауле могут быть затоплены при повышении уровня воды в Оби. Повышение ожидается с 24 по 29 мая, предупредило главное управление МЧС по Алтайскому краю.

Опасная отметка находится на уровне 540 см. Вода в реке в указанные дни поднимется, согласно прогнозу, до 540-590 см.

«На место для мониторинга прибыла оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю, оснащенная беспилотной авиасистемой»,— сообщили о принятых мерах в краевом главке МЧС.

По данным Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 24 и 25 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и град и порывах ветра более 25 м/с.

Валерий Лавский