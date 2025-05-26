Объем экспорта Республики Марий Эл в Турцию увеличился на 5,8%. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспорт из Марий Эл в Турцию вырос на 5,8%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Экспорт из Марий Эл в Турцию вырос на 5,8%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Объем экспорта нашей продукции в Турцию за последний период вырос на 5,8%. Среди основных поставок — электрооборудование, изделия из бумаги и картона, древесина и продукция из нее», — отметил господин Зайцев.

По словам главы региона, в республику, в свою очередь, импортируются электротехника и механические устройства.

В 2024 году экспорт Республики Марий Эл вырос на 37,3% по сравнению с показателями 2023 года. Крупнейшими торговыми партнерами республики стали Казахстан, Беларусь, Турция, Монголия, Китай, Узбекистан и Азербайджан.

Анар Зейналов