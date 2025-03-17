В 2024 году экспорт Республики Марий Эл вырос на 37,3% по сравнению с показателями 2023 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году экспорт из Республики Марий Эл вырос на 37,3%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В 2024 году экспорт из Республики Марий Эл вырос на 37,3%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основу товарной структуры экспорта составили машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также минеральные продукты. Крупнейшими торговыми партнерами Марий Эл в 2024 году стали Казахстан, Беларусь, Турция, Монголия, Китай, Узбекистан и Азербайджан.

«У Республики Марий Эл с иностранными государствами налажены стратегические связи в различных отраслях экономики. Особое внимание, безусловно, уделяем развитию торгово-экономических отношений», — сообщил «Ъ Волга-Урал» Юрий Зайцев.

В 2024 году республика вошла в число лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта, реализовав все 15 инструментов при обязательных 13.

Влас Северин