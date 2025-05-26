В «Главном проспекте» открылись две выставки фестиваля наивного искусства

В Международном центре искусств «Главный проспект» в рамках фестиваля наивного и аутсайдерского искусства «Иное/Наивное» открылись два масштабных проекта: «Казанский наив» и выставка «Какой наив!», в которой представлены избранные произведения из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Казанский наив» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Казанский наив» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Казанский наив» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 «Казанский наив» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Казанский наив» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Казанский наив» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Иное/Наивное» объединил самые разные музеи и галереи Екатеринбурга. Выставки наивных художников открылись в Главном корпусе ЕМИИ, центре «Эрмитаж-Урал», Музее наивного искусства, в Музее андеграунда, галерее «ПоЛе». В воскресенье, 25 мая, в аукционном доме «Татьянин День» были организован аукцион, на котором было представлено свыше 40 произведений наивных художников. В трех ресторанах компании Resta Managment Олега Флеганова в коллаборации с фестивалем «Иное/Наивное» до 1 июня в меню блюда и коктейли, созданные по мотивам известных картин наивного искусства.

Проект «Казанский наив» представляет наивное искусство художников Сергея Максимова, Виктора Тимофеева, Рашида Тухватуллина, Альфрида Шаймарданова, Гульнары Шакировой, Альберта Шиабиева. «Содержание проекта поражает своей стилистической многогранностью, которую дополняет ярко выраженный национальный элемент, редко встречающийся в столь отчетливой форме в других уголках России»,— говорится в описании выставки. По словам искусствоведов, в Казани обычный для большинства наивистов бытовой жанр не прижился, однако, заметно влияние этнического, фольклорного или метафизического, а также «высокого» искусства, «представляющих собой особый тип диалогического взаимодействия наивного искусства с другими типами культуры».

В проекте «Какой наив!» — избранные произведения из коллекции Музея наивного искусства (входит в ЕМИИ). В экспозиции представлено 50 живописных произведений наивных художников разного времени — от рубежа ХIX–XX веков до наших дней.

Обе выставки работают до 13 июля.

Николай Яблонский