Денис Паслер: в Свердловской области зарегистрировано 389 тыс. самозанятых

На территории Свердловской области фиксируется более 945 тыс. уральцев, работающих в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), 389 тыс. из которых зарегистрированы как самозанятые. «Наша область входит в пятерку лидеров России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства»,— сообщил в своем Telegram врио главы региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кроме того, в регионе насчитывается 217,7 тыс. предпринимателей в этой сфере. Как рассказал господин Паслер, одним из таких стал Максим Пискулев из Березовского, который запустил производство рентгенозащитной одежды для врачей: специальный двусторонний фартук — раньше такую модель не изготавливали в России. Его защищают подмышечные лимфоузлы, которые являются уязвимой зоной, особенно для врачей, которые в течение долгого времени работают с рентгеновским излучением.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, инвестиции, которые осуществляет крупный бизнес, составили в 2024 году более 898 млрд руб.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал «Ъ-Урал», что сегодня в городе работает 130 тыс. субъектов МСБ, в сфере малого и среднего бизнеса трудятся 415 тыс. человек. Это бизнес, который занимается промышленностью, сервисными и гостиничными услугами, организацией общественного питания, перевозками, креативными индустриями и другими.

Ирина Пичурина