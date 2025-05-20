«Тема финансовой грамотности волнует не только предпринимателей»

В рамках всероссийского финансового форума «Финмаркет», который в третий раз прошел в Екатеринбурге с 14 по 15 мая, ИД «Коммерсантъ-Урал» провел серию интервью «Курс на финансы». О том, какие трудности и возможности есть у малого и среднего бизнеса (МСБ) в Екатеринбурге, что интересует современных предпринимателей и как «Финмаркет» помогает находить ответы на их вопросы, рассказал мэр Алексей Орлов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

— Алексей Валерьевич, вы — руководитель промышленной столицы России. Тем не менее, малый и средний бизнес здесь тоже активно развивается. С чем связана эта динамика?

— Вы абсолютно правы, назвав Екатеринбург промышленной столицей нашей страны. Но малый и средний бизнес тоже задействован в промышленности. Это не только промышленность, но и услуги сервисные, гостиничные, общественного питания, перевозок, креативных индустрий и другие. Сегодня у нас 130 тыс. субъектов МСБ, в сфере малого и среднего бизнеса трудятся 415 тыс. человек.

Что касается еще каких-то наших титулов, то я с гордостью говорю, что мы являемся центром деловой активности страны.

По данным исследования КБ «Стрелка», условия для занятия бизнесом в Екатеринбурге одни из наиболее благоприятных среди крупнейших городов России. Среди 15 городов-миллионников, мы занимаем второе место, уступая только Москве.

У нас для этого создана вся необходимая инфраструктура. Сейчас мы находимся на площадке «Екатеринбург-Экспо», где проходит огромное количество деловых мероприятий, таких как «Иннопром», форум 100+ Techno Build. Это мероприятия федерального уровня с международным участием, с огромным количеством гостей. Наша задача, чтобы гости приезжали не только для участия в деловых мероприятиях, но и посмотреть город, посетить рестораны, поселиться в гостинице, посмотреть наши достопримечательности, приобрести сувенирную продукцию. Здесь как раз услуги малого и среднего бизнеса неоценимы.

— С помощью каких инструментов мэрия стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге?

— Мы работаем сообща с правительством Свердловской области и СОФПП, потому что у муниципалитета не так много механизмов в рамках его полномочий. Тем не менее, у нас реализуется муниципальная программа поддержки и развития малого предпринимательства, работает муниципальный фонд поддержки предпринимательства.

Очень интересный проект, который популярен среди предпринимателей, особенно начинающих, это акселератор «Прорыв». Мы его проводим не первый год и фиксируем, что у тех, кто прошел обучение, минимум на 30% вырастает выручка.

Из 200 тыс. предпринимателей МСБ, которые работают в Свердловской области, 130 тыс. (находятся.— "Ъ-Урал") на территории Екатеринбурга.

Понятно, что большая часть ресурсов, и областных в том числе, направлена на стимулирование и применение мер поддержки для предпринимателей, которые работают на территории уральской столицы. Это и льготное кредитование, и гарантии, и поручительства — вот эти инструменты СОФПП и областное правительство достаточно активно применяют. Так, за 2024 год фонд предоставил предпринимателям Екатеринбурга 110 займов на 258 млн руб. и выдал 483 поручительства за кредиты в банках на сумму 3,98 млрд руб.

Участие в предпринимательской деятельности возможно не только на территории Екатеринбурга, но и в близлежащих населенных пунктах. Это крайне важно, чтобы росла экономика Свердловской области в целом, потому что в Екатеринбургскую агломерацию входят 14 городов, а это больше половины населения и, наверное, (формирует.— "Ъ-Урал") две трети ВРП. Екатеринбург здесь такой центр, ядро, а все города, которые входят в агломерацию, естественно пользуются тем широким набором услуг, которыми располагает уральская столица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на форуме «Финмаркет»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на форуме «Финмаркет»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Планируются ли новые меры поддержки?

— Новые меры поддержки, безусловно, обсуждаются, в том числе такие форумы как «Финмаркет», помогают сформировать запрос предпринимателей. При нынешней ключевой ставке крайне сложно обстоят вопросы с кредитованием. Понятно, для чего ее удерживают на таком уровне, но, с другой стороны, малая доступность кредитных ресурсов все-таки мешает развитию бизнеса. Поэтому необходимо искать новые варианты поддержки.

И мы, используя такие мероприятия как «Финмаркет», «Иннопром», форум «Города России», готовим предложения по запросу предпринимательского сообщества по совершенствованию и введению новых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, которые бы способствовали развитию и той положительной динамике, которая сегодня есть. Так что скоро мы о них (новых мерах поддержки.— "Ъ-Урал") услышим.

— В чем польза таких мероприятий как «Финмаркет»?

— Сегодня на «Финмаркет» зарегистрировались более 7 тыс. человек. Это говорит о том, что тема финансовой грамотности, условий ведения бизнеса, условий налогообложения, волнует не только предпринимателей, но и простых горожан.

Это не только деловое мероприятие, куда приезжают спикеры федерального уровня, эксперты финансового права, аналитики, представители банковского сообщества, но и многочисленные гости из других городов и регионов РФ. Для предпринимателя это возможность получить новые знания, новые компетенции и просто познакомиться с коллегами из других городов.

Основа бизнеса — это коммуникации. И мы сознательно проводим «Финмаркет» в очном формате. Никаких подключений, никакого удаленного участия. Только очно.

Что касается пользы для города, то я уже говорил, что Екатеринбург считается центром деловой активности, центром мировых коммуникаций. И все гости, которые приехали к нам сегодня, приехали не на один день и воспользуются всеми сервисными услугами, а это опять же полезно для развития МСБ, повышения качества оказываемых услуг. Потому что как мы примем гостей, такое у них будет желание приехать вновь и не только в качестве делового туриста, но и провести часть отпуска в Екатеринбурге, его окрестностях. Сегодня у нас очень востребованы путешествия по России, и мы должны отвечать на запросы туристов. И такие мероприятия позволяют усовершенствовать эти механизмы гостеприимства.