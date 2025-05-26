Обвиняемых по делу о растрате в миндортрансе Челябинской области отправили в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД заключил под стражу начальника правового управления министерства дорожного хозяйства Челябинской области Анну Курьянову на месяц и 17 дней и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий директору подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой. Их обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Сотрудниц ведомства задержали в рамках уголовного дела о растрате 2,9 млрд руб. в миндоре. По данным следствия, в 2015–2019 годах действующий министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинска Алексей Нечаев и бывший руководитель ведомства Дмитрий Микулик, а также представители подрядчиков заключили госконтракты на ремонт и строительство дорог на общую сумму более 30 млрд руб., проведя фиктивные конкурсные процедуры.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Анну Курьянову и Наталью Чеснокову сотрудники ФСБ задержали 22 мая. У них дома и на работе прошли обыски.

Виталина Ярховска