«Ростех»: ракета «Булат» способна в 4 раза увеличить боезапас расчетов ПТРК

Ракета 9М134 «Булат» обладает повышенной вариативностью поражения цели, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). По его данным, ракета благодаря весу может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса в четыре раза.

«Такое решение предоставляет возможность расчету успешно уничтожать "Булатом" цели, для которых мощь ракеты "Корнета" избыточна»,— сказали «РИА Новости» в компании.

Ракета «Булат» впервые была представлена на форуме «Армия-2024». Она рассчитана на поражение среднебронированных целей, легкобронированной и небронированной техники. Согласно выставочным данным, ее дальность поражения не менее 3500 м.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, по итогам 2024 года военные расходы России выросли почти на 38%. По сравнению с 2015 годом объем оборонных расходов России увеличился вдвое. В прошлом году траты на оборону были на уровне 7,1% ВВП России. В общих расходах государства доля оборонных составила 19%.

Подробности — в материале «Ъ» «На полях снабжений».